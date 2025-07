Il baco della superiorità morale e la crisi del governo Sánchez

Il panorama politico spagnolo si trova a un punto di svolta, scosso dallo scandalo legato all’arresto di Santos Cerdán e alla crisi di fiducia nel governo Sánchez. La questione morale e la fiducia pubblica sono in bilico, e l’appello di Javier Cercas a responsabilità e decenza apre un dibattito cruciale: può un leader essere ancora credibile quando il suo stesso entourage è coinvolto in tangenti? La risposta potrebbe determinare il futuro della Spagna.

Con l'ingresso in carcere di Santos Cerdán, l'ex segretario organizzativo del Psoe al centro di una clamorosa inchiesta su un giro di tangenti al ministero dei Trasporti, la situazione del governo socialista di Pedro Sánchez si è fatta da ieri particolarmente difficile. Sul País, Javier Cercas, scrittore e intellettuale progressista lontanissimo da qualunque forma di estremismo, moralismo o giustizialismo, lo invita apertamente a dimettersi, contestandogli soprattutto l'argomento secondo cui consegnare il governo alla destra e all'ultradestra sarebbe «una tremenda responsabilità». Affermazione che «implica l'ammissione del fatto che sta governando senza l'appoggio della maggioranza», osserva Cercas, aggiungendo opportunamente di non ritenere che la sinistra sia moralmente superiore alla destra, «l'idea più velenosa tra quante circolano nel mercato politico spagnolo, soprattutto per la stessa sinistra».