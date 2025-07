Le tendenze in fatto di colori capelli 2025? Dal nuovo lemon blond al caldo auburn brown fino ai virali neapolitan ice cream hair è tempo di nuove sfumature

Le tendenze colore per i capelli dell’estate 2025 sono un vero spettacolo di creatività e innovazione, dal vibrante lemon blond al caldo auburn brown, fino ai virali Neapolitan Ice Cream Hair. Nuove sfumature, riflessi luminosi e tonalità irresistibili conquistano il mondo della hairstyling, offrendo opzioni ultra personalizzabili per ogni stile. Quali saranno i tagli più trendy e pratici di questa stagione? Scopriamolo insieme!

I colori di capelli dell’estate 2025 si accendono di nuove tendenze, riflessi brillanti e sfumature irresistibili. Dai biondi sorbetto ai castani ramati, passando per colorazioni ibride che richiamano dolci estivi e colpi di sole naturali, questa stagione porta con sé nuance fresche, luminose e ultra personalizzabili. I tagli di capelli più trendy (e pratici) per l’estate? Bob, pixie e shag X I colori di capelli dell’estate 2025: arriva il “Lemon blond”. Creato dall’hairstylist delle celebrità Tom Smith, il “lemon blond” è il nuovo biondo dell’estate 2025: una nuance luminosa che combina le sfumature chiarissime del platino al giallo limone. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le tendenze in fatto di colori capelli 2025? Dal nuovo "lemon blond" al caldo auburn brown, fino ai virali "neapolitan ice cream hair", è tempo di nuove sfumature

Il Taglio di capelli non è mai solo un taglio. È un atto di coraggio. È la fine di un capitolo e l’inizio di un altro. È armonia che prende forma, gioia che si riflette allo specchio, emozione che scorre tra le dita. Quando una donna taglia i capelli, non cambia solo il s Vai su Facebook

