WWE: Drew McIntyre trionfa su Jimmy Uso a SmackDown ma Damian Priest lo colpisce alle spalle

Uso si sono affrontati in un match molto atteso nella puntata didella scorsa notte. Questo incontro rappresentava perl’opportunità di riscattarsi dalla sconfitta subita alcune settimane prima per mano di Uso.Il match ha avuto inizio con un attacco aggressivo diUso su. Tuttavia,ha risposto prontamente, portando la lotta fuori dal ring e infliggendo potenti colpi all’avversario. Dopo una breve pausa pubblicitaria, l’azione è ripresa sul ring, doveha concluso l’incontro con la sua mossa finale, la Claymore, ottenendo la vittoria per schienamento.Subito dopo la fine del match, mentrestava per rientrare sul ring per attaccare nuovamente Uso, è stato improvvisamente assalito dache ha colpitosp, dando inizio a una violenta rissa tra i due.