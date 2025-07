PSVITA Super Mario World Vita v1.1 | Una Reimplementazione Avanzata di SMW

Se sei un appassionato di Super Mario World e possiedi una PlayStation Vita, non puoi perderti Super Mario World Vita v1.1: una versione avanzata e rivisitata del classico SNES, ricostruita da zero con miglioramenti sorprendenti. Questa reimplementazione open-source garantisce compatibilità , nuove funzionalità e un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Scopri come questa versione innovativa porta il nostro amato Mario nel futuro, mantenendo intatti il fascino e la magia dell’originale.

Se sei un fan di Super Mario World  e possiedi una PlayStation Vita, allora Super Mario World Vita v1.1  è un progetto che non puoi perderti! Si tratta di una reimplementazione  del classico gioco SNES, ricostruito da zero con numerosi miglioramenti e funzionalitĂ aggiuntive. Cos’è Super Mario World Vita?. Super Mario World Vita è un port di smw, un progetto open-source che reverse-engineera  il gioco originale, offrendo: CompatibilitĂ completa  con il gioco base, giocabile dall’inizio alla fine.. Supporto per mod Lunar Magic, permettendo di integrare livelli e modifiche personalizzate.. Ottimizzazioni avanzate  grazie all’utilizzo di PPU e DSP basati su LakeSnes. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

