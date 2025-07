Sestri Ponente deceduto in ospedale il 91enne travolto da un’auto in retromarcia il primo luglio

Una tragedia che ha scosso Sestri Ponente: dopo dieci giorni di battaglie, il 91enne coinvolto nell’incidente di luglio non ce l’ha fatta. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella comunità genovese, ancora sconvolta dall’accaduto. Ricordiamo con rispetto e solidarietà questa vita spezzata, sperando che episodi simili possano diventare monito per una maggiore attenzione sulle strade e la sicurezza di tutti.

Genova- E' morto dopo dieci giorni l'uomo di 91 anni investito il primo luglio da una macchina in retromarcia nel quartiere di Sestri Ponente a Genova. L'anziano era stato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sestri Ponente, deceduto in ospedale il 91enne travolto da un’auto in retromarcia il primo luglio

In questa notizia si parla di: sestri - ponente - retromarcia - primo

Teglie ossidate in una gastronomia di Sestri Ponente, stop alla produzione di farinata - Un colpo duro per la tradizione culinaria di Sestri Ponente: gli ispettori della Asl 3 Genovese hanno bloccato la produzione di farinata a causa di teglie ossidate.

Sestri Ponente, deceduto in ospedale il 91enne travolto da un’auto in retromarcia il primo luglio; Anziano investito da auto in retromarcia, muore dopo dieci giorni; Auto in fiamme sull’A26, intervenuti i vigili del fuoco.

Sestri Ponente, deceduto in ospedale il 91enne travolto da un’auto in retromarcia il primo luglio - E' morto dopo dieci giorni l'uomo di 91 anni investito il primo luglio da una macchina in retromarcia nel quartiere di Sestri Ponente a Genova. Secondo ilsecoloxix.it

Investito a Sestri Ponente da auto in retromarcia, anziano muore dopo 10 giorni di ricovero - Il decesso nella serata di ieri: l'uomo, di 91 anni, era stato trasportato al Villa Scassi per frattura del femore ... Lo riporta telenord.it