Welbeck Extro-Time Heroics Invia i gabbiani mentre Gordon vede Red

2025-03-02 18:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Brighton ha ottenuto una drammatica vittoria per 2-1 su un extra-tempo su Newcastle a St James ‘Park per avanzare ai quarti di finale della FA Cup.Il traguardo splendidamente realizzato di Dannyal 114 ° minuto ha segnato la vittoria per i, punendo Newcastle per le possibilità perse in quella che è stata una gara incredibilmente divertente.La partita è iniziata ad alta tempo, con entrambe le parti ansiose di mettersi al sedile di guida.Newcastle ha quasi preso il comando all’inizio quando il colpo di testa di Alexander Isak è stato bloccato da Adam Webster e il suo sforzo di follow-up ha navigato.Brighton rispose con una possibilità per conto proprio,Joao Pedro si fece strada nella scatola ma fu fermato da Dan Burn.