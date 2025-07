Skymetro fumata nera a Roma Nessuna proroga e nessun progetto alternativo

Una speranza sfuma nel nulla: a Roma, la fumata nera per il progetto SkyMetro segna la fine di ogni possibile proroga o alternativa. La delegazione genovese chiarisce che il governo non ha accettato le deroghe richieste, lasciando dietro di sé un investimento di 19 milioni sprecati. La situazione si fa intricata e il futuro rimane incerto, mentre si riflette su come questa scelta influenzerà il volto della mobilità capitolina.

Fumata nera a Roma per la delegazione genovese: “Il governo non accetta le deroghe richieste dalla precedente giunta e ora dovremo restituire 19 milioni spesi in progetti vani”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Skymetro, fumata nera a Roma. Nessuna proroga e nessun progetto alternativo

