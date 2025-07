Rolex in affido condiviso | l' ultima follia del divorzio Totti-Blasi

La battaglia legale tra Totti e Blasi si amplia, coinvolgendo ora i preziosi Rolex nella disputa di affido condiviso. Come figli o animali, anche gli orologi diventano protagonisti di questa intricata vicenda, che dimostra quanto i beni materiali possano assumere un valore affettivo enorme. Domani, Francesco Totti restituisce i Rolex: ecco cosa si nasconde dietro questa incredibile decisione, riflesso di un amore, di un rancore o di una nuova strategia legale.

I figli “so piezz e core” recita il detto. Ma, a sentire la decisione del Tribunale civile di Roma, sembra che anche gli orologi non siano da meno. E così gli ormai famigerati Rolex contesi fra Francesco Totti e Ilary Blasi saranno in “affido condiviso”. Esattamente come se si trattasse di figli o animali che hanno fatto parte della famiglia dell’ex calciatore e della conduttrice. Francesco Totti, Ilary Blasi domani restituisce i Rolex: andranno in “affido condiviso” La decisione del Tribunale civile di Roma è arrivata ora e conferma quanto era già stato deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi di lusso rimangano a disposizione di entrambi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net