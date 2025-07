Wiebes vince la terza tappa del Giro d' Italia Women Henderson rimane in maglia rosa

Wiebes trionfa nella terza tappa del Giro d’Italia Women, portando a casa un’altra vittoria brillante che conferma il suo stato di forma eccezionale. Henderson conserva la maglia rosa, ma la corsa è più combattuta che mai. La frazione Vezza d'Oglio-Trento ha regalato emozioni e sorprese, dimostrando ancora una volta quanto il ciclismo femminile sia vibrante e coinvolgente. La stagione promette altre grandi sfide e successi entusiasmanti.

La ciclista olandese conclude prima di tutte la frazione Vezza d'Oglio-Trento davanti a Nelso e Kopecky: "Vincere qui è sempre bello e questo successo conferma quanto bene stia andando la stagione".

