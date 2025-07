Taglio del nastro per la nuova area robotica dell’Istituto di Agazzi

Un passo avanti decisivo nella riabilitazione dell'Italia, inaugurato con entusiasmo presso l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. La nuova area robotica all’avanguardia promette di rivoluzionare il percorso di recupero dei pazienti, offrendo tecnologie di ultima generazione per un futuro più inclusivo e innovativo. Questa innovazione è destinata a cambiare le regole del gioco, creando nuove speranze e opportunità per chi affronta sfide ortopediche e neurologiche.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Taglio del nastro per la nuova area robotica dell’Istituto “ Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. La struttura alle porte della città di Arezzo ha allestito un centro hi-tech all’avanguardia per la riabilitazione di pazienti con patologie ortopediche o neurologiche, acquisendo strumentazioni di ultima generazione per supportare il recupero neuromotorio delle diverse funzionalità del corpo. Questa innovazione è frutto di un importante investimento da parte dell’Istituto di Agazzi per costituire un polo di eccellenza nel panorama nazionale capace di proporre trattamenti personalizzati per tutte le età, dai bambini agli adulti, con una presa in carico “total body” per gli arti superiori e per gli arti inferiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it