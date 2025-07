Nico Gronchi nuovo presidente di Confesercenti Sale al vertice nazionale dopo l’uscita di scena di Patrizia De Luise

Nico Gronchi, già presidente di Confesercenti Toscana, assume il prestigioso ruolo di presidente nazionale dopo l'addio di Patrizia De Luise, che ha guidato l'associazione per otto anni. Questa nomina segna un importante passo avanti per Confesercenti, portando nuova energia e visione strategica. La sua leadership promette di rafforzare il sostegno alle imprese italiane in un contesto economico in continua evoluzione, aprendo così una nuova fase di crescita e innovazione.

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, sale al vertice nazionale dell'associazione. Confesercenti. Infatti, dopo otto anni, Patrizia De Luise lascia la presidenza. Le subentra, come detto, Nico Gronchi, attuale vicepresidente vicario e presidente di Confesercenti Toscana. Lo rende noto la Presidenza nazionale di Confesercenti, riunita a Roma, oggi 8 luglio 2025

In questa notizia si parla di: confesercenti - nico - gronchi - presidente

