Lettura scrittura e letteratura | a quest’area si dedica il 26% del tempo di insegnamento alla primaria

Nell’educazione primaria, la lettura, scrittura e letteratura occupano un ruolo fondamentale, rappresentando il 26% del tempo dedicato all’insegnamento. Questo dato, tratto dal rapporto Eurydice 2024/2025, evidenzia l’importanza di sviluppare competenze linguistiche solide per costruire una base culturale duratura. Con un focus su come le diverse realtà europee affrontano questa sfida, scopriamo insieme le strategie più efficaci per valorizzare questa area cruciale nel percorso educativo dei giovani studenti.

Il rapporto Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 20242025, pubblicato dalla rete Eurydice, analizza i tempi minimi di insegnamento nell’istruzione obbligatoria a tempo pieno in 38 sistemi educativi europei. Il documento si basa su dati raccolti congiuntamente dalla Rete Eurydice e dalla Rete NESLI dell’OCSE. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

