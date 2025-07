Investimenti esteri cresciuti del 5% | l’Italia attrae sempre più aziende straniere Meloni | Segnale di fiducia nella nostra Nazione

L’Italia si conferma sempre più un polo di attrazione per gli investitori esteri, con una crescita del 5% degli investimenti diretti nel 2024, in netta controtendenza rispetto alla diminuzione registrata in Europa. Questi dati, evidenziati dalla nuova edizione dell’EY Attractiveness Survey Italy, sono un chiaro segnale della fiducia crescente nella nostra nazione. Come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni, «L’Italia si conferma sempre più...»

Nel 2024 l’Italia ha sbancato anche sul fronte degli investimenti diretti esteri, cresciuti del 5% mentre in Europa calavano di quella stessa cifra. Il dato emerge dalla nuova edizione dell’ Ey Attractiveness Survey Italy e rappresenta, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, «un segnale chiaro di fiducia verso la nostra Nazione ». Meloni: «La nostra Nazione si conferma sempre più attrattiva per chi investe». «L’Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire», ha scritto la premier sui propri social, commentando i dati. «Stabilità, serietà e visione stanno facendo la differenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Investimenti esteri cresciuti del 5%: l’Italia attrae sempre più aziende straniere. Meloni: «Segnale di fiducia nella nostra Nazione»

In questa notizia si parla di: investimenti - esteri - cresciuti - italia

Imprenditori esteri a Porto Marghera. «Primi investimenti milionari» - Porto Marghera si prepara a una nuova era di sviluppo con l'arrivo dei primi investimenti milionari da parte di imprenditori esteri.

L’Italia si conferma sempre più attrattiva per chi sceglie di investire. Secondo la nuova EY Attractiveness Survey, nel 2024 i progetti di investimento diretto estero sono cresciuti del 5%, in controtendenza rispetto al resto d’Europa: un segnale chiaro di fiducia ve Vai su X

Sicilia, estate 1982. Mentre gli italiani vivono il sogno della Coppa del Mondo, Gianni e Nino si incontreranno per caso e si ameranno per scelta. Una storia che nasce da un sogno, amarsi liberamente e senza paura, affronta il dolore dei pregiudizi e termina in Vai su Facebook

Investimenti esteri in aumento del 5%: l’Italia è diventata più attrattiva; Investimenti esteri cresciuti del 5%: l'Italia attrae sempre più aziende straniere. Meloni: «Segnale di fiducia nella nostra Nazione; Investimenti diretti esteri, l’Italia batte la Francia e la Germania.

Italia Paese più attrattivo per gli investimenti esteri nel 2024: "Segnale di fiducia per la Nazione" - Nel rapporto Ernst & Young viene certificata una crescita del 5% degli investimenti diretti esteri in Italia, in controtendenza con il resto d'Europa ... Riporta msn.com

Investimenti diretti esteri, l’Italia batte la Francia e la Germania - L’ultimo report di EY mostra come gli investimenti diretti esteri in Italia sono cresciuti del 5%. Scrive msn.com