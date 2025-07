Largo al factotum | in piazza Masaccio in scena Il Barbiere di Siviglia

Largo al factotum in piazza Masaccio, dove il celebre "Il Barbiere di Siviglia" prende vita in una scena autentica e vibrante. Arezzo si prepara a vivere un’esperienza unica il 8 luglio 2025, grazie alla collaborazione tra il Comune di San Giovanni, la Pro Loco e Unicoop Firenze, nel prestigioso Terre d’Arezzo Music Festival, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario, confermando il suo ruolo come cuore pulsante della cultura e dell’arte locale.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Anche quest’anno il Comune di San Giovanni, in collaborazione con la Pro Loco e con il supporto di Unicoop Firenze, è protagonista del prestigioso Terre d’Arezzo Music Festival, che nel 2025 festeggia la sua ventesima edizione. Un traguardo importante per una manifestazione che, negli anni, ha saputo conquistare un pubblico sempre piĂą ampio e appassionato, unendo la qualitĂ artistica alla valorizzazione del territorio. Il Festival, organizzato dall’Associazione Opera Viwa con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Toscana – Settore Spettacolo, della Provincia di Arezzo e di numerosi Comuni del territorio si conferma una delle rassegne musicali piĂą attese dell’estate toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Largo al factotum”: in piazza Masaccio in scena Il Barbiere di Siviglia

