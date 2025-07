La Polisportiva Partenope sfrattata dopo 70 anni protesta con centinaia di ragazzi | Non mandateci via

Dopo 70 anni di passione e impegno, la Polisportiva Partenope rischia di chiudere. Centinaia di giovani si sono uniti in un flash mob vibrante per difendere il loro spazio, simbolo di comunità e sport. Un gesto di protesta che richiama l’attenzione sull’importanza di preservare i luoghi di aggregazione. Continua a leggere per scoprire come questa mobilitazione sta facendo sentire la sua voce e quale futuro aspetta la polisportiva.

Flash mob con centinaia di ragazzi per impedire la chiusura della Polisportiva Partenope sotto sfratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

