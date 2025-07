Snam riorganizzazione e nuove uscite

In continua evoluzione per rispondere alle sfide del mercato, Snam avvia una fase di riorganizzazione strategica. Dopo l’uscita di Cecilia Gatti, ora tocca a Stefano Agnoli, Executive Director Communication & Media Relations, assumere un ruolo chiave nel plasmare il futuro dell’azienda. Gli Affari istituzionali, la comunicazione e le relazioni con i media di Snam sono al centro di questa trasformazione, pronta a consolidare la posizione di leadership e innovazione nel settore energetico.

Continua la riorganizzazione in Snam. Dopo l’uscita di Cecilia Gatti, che lascia la poltrona degli Affari istituzionali ad Angelo Grimaldi chiamato direttamente dall’ad Agostino Scornajenchi da Cdp Venture Capital, ora è la volta di Stefano Agnoli, dal novembre 2022 Executive Director Communication & Media Relations della societĂ di infrastrutture energetiche. Gli Affari istituzionali, la comunicazione e le relazioni con i media di Snam sono stati infatti accorpati in un’unica nuova unitĂ affidata ad interim a Scornajenchi.  Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Snam, riorganizzazione e nuove uscite

In questa notizia si parla di: snam - riorganizzazione - uscite - affari

Snam, riorganizzazione e nuove uscite.

Italgas torna a Piazza Affari: Snam la quota il 7 novembre - Il socio di maggioranza si fa da parte e scende al 13,5 per cento, mentre la Cassa Depositi Prestiti sarà il punto di riferimento con il 26,6 per cento. Scrive repubblica.it

Giro d'affari Snam in ascesa a 1,88 mld - MilanoFinanza News - Risultati solidi per Snam nel semestre e obiettivi centrati per la messa in sicurezza del sistema energetico, con l'entrata in esercizio del rigassificatore di Piombino e gli stoccaggi riempiti... Come scrive milanofinanza.it