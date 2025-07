Dagli Stati Uniti al Nord Europa la sauna torna alle origini come rituale collettivo Un nuovo spazio per un socializzare sudare e rilassarsi insieme

Dagli Stati Uniti al Nord Europa, la sauna si reinventa come un vivace rituale collettivo. Un nuovo spazio dedicato a socializzare, sudare e rilassarsi insieme: nasce così il Social Sauna, una tendenza innovativa che trasforma il tradizionale momento di benessere in un'occasione di condivisione e networking. Un’esperienza dinamica dove il calore diventa il pretesto perfetto per creare connessioni autentiche e vivere il benessere in modo coinvolgente.

E siste un nuovo modo di vivere il benessere e si chiama Social Sauna: la tendenza che trasforma il tradizionale rito scandinavo da momento di relax individuale a occasione perfetta per socializzare e, persino, fare network. La sauna – trattamento che prevede l’ esposizione del corpo a temperature elevate (tra i 70°C e i 100°C) – si trasforma così in un nuovo hub esperienziale dove ci si ritrova per sudare, parlare, ascoltare musica, rilassarsi e fare amicizia. Ovviamente mentre si è full naked o con asciugamano, immersi nella totale assenza di filtri e inibizioni. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti ed è arrivato fino al Nord Europa dove, soprattutto i giovani, l’hanno accolto con entusiasmo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dagli Stati Uniti al Nord Europa, la sauna torna alle origini come rituale collettivo. Un nuovo spazio per un socializzare, sudare e rilassarsi insieme

In questa notizia si parla di: sauna - socializzare - dagli - stati

Per l’ottavo anno di fila la Finlandia è tra i Paesi più felici del mondo. Il primato è dovuto a diversi fattori, come la sauna, importante luogo di socializzazione, e un forte Stato sociale che garantisce il benessere. Vai su Facebook

Social Sauna: la tendenza wellness tra relax e socialità.

La sauna? Il nuovo pub - Beauty e Fitness - Ansa.it - “Le persone cercano nuovi modi per trascorrere il tempo e socializzare che siano sia piacevoli che benefici per la ... Lo riporta ansa.it

Benveuta all’estate con 14 simpaticissimi gradi, riti d’amore e saune nell’igloo: siamo a stati a Tallin per una vacanza da fiaba (o quasi) - Un viaggio nella capitale dell'Estonia tra tradizioni medievali, falò propizi e specialità culinarie: scopri Tallinn oltre gli stereotipi ... Da ilfattoquotidiano.it