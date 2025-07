Myrta Merlino resta a Mediaset

Myrta Merlino, volto noto del panorama televisivo italiano, ha confermato il suo legame con Mediaset, rassicurando i fan sulla sua presenza futura. Tuttavia, il suo ruolo preciso ancora non è stato svelato, alimentando diverse ipotesi tra gli appassionati. La sua versatilità e carisma continuano a catturare l’attenzione, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quale nuova avventura televisiva la vedrà protagonista.

Myrta Merlino ha confermato che resterĂ a Mediaset ma non è chiaro cosa condurrĂ : sono diverse le ipotesi in ballo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Myrta Merlino resta a Mediaset

In questa notizia si parla di: myrta - merlino - mediaset - resta

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi” - Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

#myrtamerlino resta a #mediaset. Già da diverso tempo vi abbiamo annunciato come, nei progetti Mediaset, ci sia l’intenzione di affidare il contenitore di #pomeriggio5 ad un nuovo conduttore. Malgrado ciò, però, alla rete del biscione non sono intenzionati a r Vai su Facebook

MYRTA MERLINO RINNOVA CON MEDIASET Dopo aver abbandonato #Pomeriggio5, la giornalista rinnova e resta in forza a Mediaset. Nelle prossime settimane verrĂ scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista. @davidemaggio #AscoltiTv Vai su X

Pomeriggio Cinque, crisi nera: Myrta Merlino resta in trincea ma Mediaset prepara il rimpasto ·; Myrta Merlino lascia Canale 5 dopo due anni, ma non Mediaset: voci di un programma su Rete 4 in prima serata; Conduttrici Tv, da Ventura a Myrta Merlino: ecco chi resta e chi cambia.

Myrta Merlino, rinnovo (a sorpresa) con Mediaset e rivelazione: “La verità sull’addio a Pomeriggio 5” - A poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26 spunta un retroscena sul passato (e il futuro) della conduttrice: cosa farà ... Da libero.it

Myrta Merlino raggiunge un accordo con Mediaset: è arrivato il rinnovo - E' stata la conduttrice a voler lasciare Pomeriggio Cinque: l'ultimo retroscena Si è tanto parlato del futuro di Myrta Merlino. Lo riporta msn.com