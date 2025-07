Tennis quote Sisal rasoterra per Sinner-Shelton | Cobolli a 7 contro Djokovic a 1,10

Il tennis si accende a Wimbledon con Sinner e Cobolli, pronti a sfidare il gigante Djokovic. Due giovani promesse italiane in corsa per un sogno che potrebbe trasformarsi in storia, sfidando ogni probabilità e scrivendo il loro nome tra i grandi del cemento. L'emozione è alle stelle: chi salirà sul trono di questa spettacolare giornata? La risposta si darà solo sul campo.

(Adnkronos) – Uno, gomito permettendo, è in caccia della sesta semifinale Slam della carriera. L’altro cerca un miracolo contro quello che, dopo Roger Federer, è il Re di Wimbledon, Novak Djokovic. Jannik Sinner e Flavio Cobolli saranno i protagonisti del mercoledì all’All England Club di Londra quando cercheranno di entrare tra i migliori quattro del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cobolli - sinner - djokovic - tennis

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Jannik Sinner e Flavio Cobolli approdano ai quarti di finale di Wimbledon. Nel pomeriggio, il tennista romano, al suo primo quarto di finale in carriera, ha superato in tre set il croato Marin Cilic e sfiderà nel prossimo turno Novak Djokovic. Sinner, invece, sotto d Vai su Facebook

#NEWS - #Wimbledon, continua il sogno di #Cobolli: batte anche #Cilic e vola ai quarti 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 Attesa per #Sonego, poi #Sinner Giornata ricchissima ai #Championships #Djokovic-#DeMinaur #7luglio #tennis #Wimbledon2025 #janniksinner #flavi Vai su X

Tennis, quote Sisal rasoterra per Sinner-Shelton: Cobolli a 7 contro Djokovic a 1,10; Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic: ecco quando e dove si giocheranno i quarti di Wimbledon; Programma Day 10 con i quarti italiani di Sinner e Cobolli.

Tennis, quote Sisal rasoterra per Sinner-Shelton: Cobolli a 7 contro Djokovic a 1,10 - L’altro cerca un miracolo contro quello che, dopo Roger Federer, è il Re di Wimbledon, Novak Djokovic. Scrive msn.com

Il sorriso di Cobolli e un Sinner irriconoscibile - (Sport) “Me lo merito il Centre Court”, dice a fine partita un Flavio Cobolli con un tono di voce insolitamente squillante, lui che è abituato a sussurrare le parole e a tenersi tutto dentro. Segnala ilmanifesto.it