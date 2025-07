Spara all’uomo che gli uccise a pugni il figlio per un debito di 25 euro | l’esecuzione in pieno giorno a Rocca di Papa

La tragica vicenda di Rocca di Papa scuote l’opinione pubblica e divide i social: un uomo ha deciso di vendicare la morte del figlio, uccidendo l’autore del suo omicidio in un gesto estremo. Mentre alcuni lo hanno ribattezzato “il giustiziere”, altri paiono più vicini a un dramma da sceneggiata. Un episodio che solleva domande profonde sulla giustizia fai-da-te e sulla fragilità dei limiti morali. Ma cosa c’è dietro questa drammatica escalation?

Sui social qualcuno lo hanno già definito il giustiziere di Rocca di Papa, altri evocato un grottesco rifacimento del "Borghese piccolo piccolo" c on Alberto Sordi: dietro il 61enne che si è vendicato per la morte del figlio fioccano i commenti e il mondo del web si è rapidamente diviso. I fatti all'alba di martedì 8 luglio: un trentacinquenne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei giardini pubblici a Rocca di Papa, vicino Roma. Sul posto i carabinieri hanno immediatamente fermato il presunto responsabile. Dall'identità della vittima il caso è stato rapidamente risolto: l'uomo ucciso era stato condannato per l'omicidio del figlio del fermato.

