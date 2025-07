Orio auto contromano e poi la fuga | il retroscena sulla tragedia

Una tragedia incredibile scuote l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio questa mattina, quando un uomo, dopo aver guidato contromano fino alla rotonda esterna, ha eluso la sorveglianza e si è avventurato in un gesto estremo che ha portato alla sua tragica morte. Dietro questa scena drammatica si nasconde un retroscena ancora più inquietante, rivelando le motivazioni e i fatti nascosti che hanno portato a questa dolorosa tragedia.

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea, in fase di rullaggio per il decollo verso l’aeroporto delle Asturie. La vittima, un italiano, ha compiuto un gesto volontario: arrivato in auto contromano fino alla rotonda esterna dello scalo, è sceso, ha eluso la sorveglianza e, inseguito dalla polizia, ha attraversato l’ingresso degli arrivi. Raggiunta una porta di emergenza che conduce alle piste, si è lanciato contro l’aereo.La tragedia, avvenuta poco prima delle 10, ha portato alla sospensione delle operazioni di volo alle 10:20, come comunicato da Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Orio, "auto contromano e poi la fuga": il retroscena sulla tragedia

