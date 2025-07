Joker in alice in borderland 3 | scopri le teorie e il mistero

Il finale di Alice in Borderland 2 ha sconvolto fan e teorici, lasciando aperti più enigmi che mai, in particolare riguardo all’identità del Joker. Chi si nasconde dietro questa figura enigmatica? Quali segreti si celano nel suo ruolo e nel suo scopo? Scopriamo insieme le teorie più avvincenti e i misteri che alimentano le attese per la prossima stagione, promettendo di svelare finalmente i pezzi mancanti di questo intricato puzzle.

Il finale della seconda stagione di Alice in Borderland ha lasciato gli spettatori con numerosi interrogativi, in particolare riguardo all'identità del Joker. Dopo aver affrontato sfide estreme, incontrato figure misteriose come Mira e superato giochi pericolosi, i protagonisti Arisu e Usagi sembrano aver raggiunto una parziale libertà. L'ultima carta rimasta sul tavolo, il Joker, ha acceso nuove ipotesi e speculazioni in vista della prossima stagione, prevista per il 25 settembre 2025. Questo articolo analizza le diverse interpretazioni di questa figura enigmatica nel contesto della serie.

Alice in Borderland 3: il 25 settembre Netflix svela il segreto dello stage Joker

«Il nuovo livello del gioco cambierà tutto quello che credevamo di sapere sulla Terra di Confine. » Netflix ha pubblicato il teaser della terza stagione di Alice in Borderland, la popolare serie giapponese diretta da Shinsuke Sato e ispirata al manga creato da H

