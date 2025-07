Musei ed Ecomusei del Casentino uniti in un luglio ricco di esperienze

ricca programmazione di eventi e iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori, offrendo un’immersione unica nelle tradizioni, nella natura e nell’arte del territorio. Un luglio all’insegna della scoperta e della condivisione, che promette di rendere il Casentino protagonista indiscusso di esperienze indimenticabili. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di vivere il cuore della Toscana in modo autentico e coinvolgente.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Spettacoli, seminari, laboratori e passeggiate: un programma ricco di eventi scandirà il mese di luglio del sistema MEC - Musei ed Ecomuse i del Casentino. Il Museo dell'Arte della Lana di Stia, il Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena e l'EcoMuseo del Casentino hanno unito le forze in un progetto congiunto di valorizzazione del patrimonio culturale e storico della vallata che trova concretizzazione anche nella condivisione di iniziative volte a coinvolgere attivamente la comunità locale e i visitatori, promuovendo la conoscenza del territorio attraverso esperienze immersive, inclusive e multidisciplinari.

