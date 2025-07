Urso | 48 ore per decidere sull' ex Ilva

Il futuro dell’ex Ilva si gioca in appena 48 ore: il ministro delle Imprese lancia un appello urgente agli Enti locali, sottolineando che senza l’autorizzazione integrata ambientale (Aia), la sentenza è già scritta. La Conferenza dei servizi tecnica convocata giovedì 10 rappresenta l’ultima chance per decidere sulla sostenibilità sanitaria e ambientale di uno stabilimento simbolo. Il tempo stringe, e ogni scelta potrebbe cambiare il destino di Taranto.

16.00 "Giovedì 10 è stata convocata la Conferenza dei servizi tecnica" per la nuova autorizzazione Aia alla ex Ilva. Così il ministro delle Imprese, che osserva:"Senza un'Aia -autorizzazione integrata ambientale- come quella che dev'essere deliberata dalla Conferenza servizi riguardo sostenibilità sanitaria e ambientale, la sentenza è già scritta". Agli Enti locali dice anche:"Abbiamo 48 ore di tempo per decidere. Abbiamo 48h per predisporre emendamenti al Dl, da convertire in legge prima della pausa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

ilva - decidere - urso - abbiamo

