Nuovo asilo nido a Fiumicino l’Amministrazione chiarisce documenti alla mano

Fiumicino si distingue ancora una volta per trasparenza e sicurezza. L’Amministrazione comunale, con documenti alla mano, chiarisce la reale situazione riguardo all’appalto PNRR per il nuovo asilo nido di Parco Leonardo, dissipando ogni dubbio sulla presunta interdittiva antimafia. Un passo importante verso un progetto che garantirà ai cittadini un servizio sicuro, innovativo e di qualità, rafforzando la fiducia nei processi amministrativi e nella crescita del nostro territorio.

Fiumicino, 8 luglio 2025 – In riferimento alla vicenda riguardant e l’appalto PNRR per la costruzione dell’asilo nido nella zona di Parco Leonardo e alla presunta interdittiva antimafia a carico della società aggiudicataria, l’Amministrazione comunale, alla luce della documentazione ufficialmente acquisita nelle ultime ore, fornisce seguenti chiarimenti. È stato accertato che il TAR Lazio – Sezione di Latina, con decreto del 4 luglio 2025, ha sospeso gli effetti dell’interdittiva antimafia del Prefetto di Latina, esclusivamente con riferimento ai rapporti già in essere tra la società ricorrente l’ASL e il Comune, parti del giudizio, mantenendone dunque l’efficacia nei confronti di altri enti pubblici, incluso il Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: asilo - nido - fiumicino - amministrazione

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Baronissi si prepara a un importante passo per l'istruzione infantile: la sindaca Anna Petta ha annunciato l'inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Paolo Borsellino.

Appalto PNRR per la realizzazione dell’asilo nido di Parco Leonardo; Appalti, Opposizione: Le mani dei boss sugli asili nido di Fiumicino; Appalto PNRR per l’asilo nido di Parco Leonardo.

Cantiere del nuovo asilo nido: è bufera su Fiumicino - Un articolo de La Stampa parla di interdittiva antimafia: l’opposizione attacca, il sindaco risponde ... Si legge su ilfaroonline.it

Fiumicino, stop all’appalto per l’asilo di Parco Leonardo: confermata l’interdittiva antimafia - Il Comune di Fiumicino ha comunicato la volontà di revocare l’aggiudicazione dell’appalto PNRR per la costruzione dell’asilo nido a Parco Leonardo, dopo aver ... gaeta.it scrive