Cina | Shanghai ospita mostra fotografica su Tigri Volanti

In un affascinante viaggio tra storia e memoria, la mostra fotografica sulle Tigri Volanti a Shanghai celebra gli eroi di ieri e ispira il futuro. Tra testimonianze rare e oggetti di grande valore, i visitatori si immergono in un mondo di coraggio e dedizione, condividendo emozioni e riflessioni. Questa esposizione non è solo un ricordo, ma un ponte tra passato e progresso, invitando tutti a creare un domani migliore.

Dei visitatori discutono tra loro mentre osservano i reperti esposti alla mostra fotografica sulle Tigri Volanti a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 8 luglio 2025. La mostra, a tema "Ricordare gli eroi e creare il futuro insieme", e' stata inaugurata qui oggi e presenta centinaia di preziose foto e altri oggetti di importanza storica donati dai veterani delle Tigri Volanti. Un visitatore osserva i reperti esposti alla mostra fotografica sulle Tigri Volanti a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 8 luglio 2025. La mostra, a tema "Ricordare gli eroi e creare il futuro insieme", e' stata inaugurata qui oggi e presenta centinaia di preziose foto e altri oggetti di importanza storica donati dai veterani delle Tigri Volanti.

