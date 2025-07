Scende dal camion per un guasto travolto e ucciso da un tir sull’A1 | il destino crudele di Antonino

Un tragico destino si è consumato ieri lungo l'autostrada A1, spezzando la vita di Antonino De Stefano, un uomo di soli 38 anni prossimo ai 39. Mentre cercava di affrontare un guasto al veicolo, è stato travolto da un tir in corsa, in un incidente che ha lasciato tutti senza parole. La sua storia ci ricorda quanto siano fragili e imprevedibili i momenti che cambiano per sempre le nostre vite.

Tempo di lettura: 2 minuti Un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 luglio, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Capua e Caserta Nord, ha spezzato la vita di Antonino De Stefano di Ceppaloni, in provincia di Benevento. La vittima avrebbe compiuto 39 anni tra pochi giorni. De Stefano, operaio presso una ditta di raccolta rifiuti con sede a Montesarchio, stava effettuando un viaggio di lavoro a bordo di un camioncino. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia Stradale, l’uomo sarebbe sceso dal mezzo per un problema, quando è stato travolto da un tir in transito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scende dal camion per un guasto, travolto e ucciso da un tir sull’A1: il destino crudele di Antonino

