Paper Fest Dell’Arti presenta Leone XIV | Il Papa porterà avanti le idee di Francesco ma senza rompere

Nel panorama delle sorti della Chiesa, il Papa Leone XIV si distingue come un leader che, pur mantenendo salde le radici nelle idee di Francesco, sceglie la via della diplomazia e dell’unità. Con una cautela che evita scontri frontali, il suo approccio mira a costruire ponti e promuovere risultati concreti. Giorgio Dell’Arti, autore di “Leone ...

“Il nuovo papa ha molto insistito sull’ unità della Chies a. Per questo possiamo dire che Papa Leone XIV porterà avanti le idee di Papa Francesco, ma senza rompere. È un pontefice che si muove con estrema cautela. Anche con Trump non andrà allo scontro frontale: prevale anche qui una linea di diplomazia. Ma spero che il suo messaggio non dirompente porti comunque a risultati concreti”. Queste le parole di Giorgio Dell’Arti, autore di “Leone XIV”, nel corso della presentazione con Antonio Padellaro del suo libro, edito da Paper First, a Carrara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paper Fest, Dell’Arti presenta Leone XIV: “Il Papa porterà avanti le idee di Francesco, ma senza rompere”

In questa notizia si parla di: papa - leone - arti - porterà

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#Caorle – Il nuovo viaggio di Luigi Rossi: in bici a Finisterre per Federico Franceschin E' partito da Porto Santa Margherita, lunedì 30 giugno, con un obiettivo preciso: raggiungere la città di Finisterre, in Spagna. Ovviamente in sella alla sua inseparabile due r Vai su Facebook

Papa Leone XIV: far morire di fame “modo economico” per portare avanti le guerre stesse; Giorgio Dell'Arti: Leone XIV. Il papa americano»; Il primo libro su Papa Leone XIV dalla casa editrice reggiana Aliberti.