Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera Moscati sul podio d’Europa

La Stroke Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino brilla sul palcoscenico europeo, conquistando il prestigioso riconoscimento “Diamond” nell’ambito degli ESO-Angels Awards. Questa vittoria testimonia l’eccellenza del team dedicato e l’impegno costante nel migliorare i tempi di gestione dell’ictus ischemico. Un traguardo che conferma come la nostra unità sia ai vertici dell’innovazione e della qualità assistenziale. Scopriamo insieme come questa eccellenza sta facendo la differenza in ambito sanitario.

Tempo di lettura: 2 minuti La Stroke Unit dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino inizia il 2025 confermandosi centro “Diamond” nell’ambito del programma ESO-Angels Awards, riconoscimento promosso dall’European Stroke Organization e rilasciato a cadenza trimestrale. I parametri di assegnazione si basano su indicatori relativi ai tempi di gestione dell’ictus ischemico, che includono la riduzione del tempo tra l’ingresso in ospedale e il trattamento, noto come “door-to-needle”. Per ottenere questo riconoscimento, è fondamentale trattare oltre il 75% dei pazienti entro 60 minuti dall’arrivo in Pronto soccorso e più della metà in meno di 45 minuti, attraverso terapie di rivascolarizzazione endovenosa o meccanica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Stroke Unit” dell’Azienda ospedaliera Moscati sul podio d’Europa

In questa notizia si parla di: stroke - unit - azienda - ospedaliera

