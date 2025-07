Cuochi trovano dei barattoli di vernice tossica in cantina e la usano per decorare i piatti all’asilo | 233 bambini avvelenati da piombo

Una tragedia scuote la Cina: bambini innocenti, tra i 233 della scuola materna Peixin, sono stati vittime di avvelenamento da piombo dopo che cuochi avevano usato vernice tossica trovata in cantina per decorare i piatti. Un episodio allarmante che solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e il benessere dei nostri figli. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale vigilare sulle norme di igiene e sicurezza nelle strutture educative.

Più di 200 bambini sono stati ricoverati in ospedale per avvelenamento da piombo nel cibo. Il fatto è accaduto nella Cina nord-occidentale, presso un asilo della città di Tianshui, nella provincia di Gansu. In totale si tratta di 233 bambini della scuola materna Peixin. I piccoli presentavano livelli elevati di piombo nel sangue dopo aver mangiato una torta di datteri rossi al vapore e un panino di salsiccia e mais. Secondo una dichiarazione della polizia, il preside della scuola ha chiesto al personale della cucina di acquistare la vernice online per altri scopi e poi i barattoli sono finiti nello sgabuzzino del cibo ma con evidenti cartelli con scritto non commestibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuochi trovano dei barattoli di vernice tossica in cantina e la usano per decorare i piatti all’asilo: 233 bambini avvelenati da piombo

