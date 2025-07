Gli uomini stanno davvero iniziando ad andare dallo psicologo ed è una buona notizia

mai come oggi, il benessere psicologico è diventato una priorità riconosciuta e condivisa, segnando un passo importante verso una società più consapevole e attenta alle proprie emozioni.

Dal 25 luglio sarà possibile fare richiesta per il bonus psicologo 2025, che permette di ottenere fino a 1.500 euro per iniziare o proseguire un percorso di psicoterapia; ma come accade ogni anno, le richieste saranno molte di più dei fondi disponibili: circa 400mila domande a fronte di risorse per poco più di 6mila persone. Un click day, in sostanza, che trasforma un bisogno reale in una lotteria. Eppure, mai come oggi, il benessere psicologico è un tema caldo, anche tra gli uomini. Se fino a qualche anno fa la terapia veniva ancora vista come un tabù, oggi l’interesse verso la salute psicologica è in crescita, spinto dalla consapevolezza che ansia, stress, difficoltà relazionali e senso di inadeguatezza non risparmiano nessuno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it