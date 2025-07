Maltempo ed eventi estremi | 100 alberi caduti a Bergamo

Il maltempo ha sconvolto Bergamo, con oltre 100 alberi caduti nella notte, causando disagi e preoccupazioni. In risposta all’allerta meteo arancione e gialla, immediato è stato l’intervento delle squadre di Protezione Civile e Polizia Locale, pronte a gestire l’emergenza. Questa situazione ci ricorda quanto siano fondamentali la prevenzione e la preparazione di fronte agli eventi estremi. È un richiamo a tutti noi sull’importanza di essere pronti ad affrontare le sfide del clima cambiato.

Oltre 100 alberi caduti a causa del maltempo a Bergamo nella notte. In seguito all’allerta meteo arancione per temporali, in vigore dalle ore 14 del 7 luglio fino alle ore 6 dell’8 luglio, e all’allerta gialla per rischio idrogeologico valida fino alle ore 9 dell’8 luglio, l’Amministrazione comunale ha prontamente attivato il Servizio di Protezione Civile e la Polizia Locale. Sono stati circa una ventina gli uomini e le donne impegnati nelle operazioni di emergenza durante la notte. Due squadre di volontari della Protezione Civile sono entrate in azione già dalla serata del 7 luglio, impegnate in operazioni di ripristino su alcuni tratti stradali colpiti dal maltempo, e dalle ore 23,30 è stato inoltre attivato il personale della Polizia Locale in reperibilità , affiancato dalle squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno operato fino alle ore 7 di questa mattina, quando è subentrato il primo turno di agenti della Polizia Locale e della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo ed eventi estremi: 100 alberi caduti a Bergamo

