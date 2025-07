Very Mobile regala il 5G a tutti i suoi clienti ma c’è un bel ma

Very Mobile sorprende tutti: da oggi, tutte le sue offerte includono il 5G senza costi aggiuntivi, un passo importante verso una connettività più veloce e accessibile. Tuttavia, c’è un "ma" che non bisogna sottovalutare, legato a dettagli importanti sulla copertura e le condizioni di utilizzo. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa rivoluzione mobile e se davvero conviene passare al 5G con Very Mobile.

Very Mobile annuncia un'importante novità: da oggi tutte le offerte includono la connettività 5G senza costi aggiuntivi, ma c'è un bel "ma". L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Very Mobile regala il 5G a tutti i suoi clienti, ma c’è un bel “ma”

In questa notizia si parla di: very - mobile - regala - tutti

Call of Duty: Warzone Mobile chiude, Activision termina il supporto e rimuove il gioco dagli store - Activision ha annunciato che Call of Duty: Warzone Mobile chiuderà definitivamente, terminando il supporto e rimuovendo il gioco dagli store digitali il 18 maggio 2025.

Very Full Speed 5G continua la prova gratuita per chi l’aveva in scadenza al 30 Giugno 2025 Vai su Facebook

Very Mobile sblocca il 5G, anche per i già clienti. Per tutti gli altri è nelle offerte che partono da 5,99 euro al mese; Passa a Very Mobile: 150 GB e buono Amazon in regalo a giugno 2025; Very Mobile regala 10 euro su Amazon a chi effettua portabilità.

Very Mobile: il 5G ora è attivo su tutte le offerte, ma a che velocità? - Very Mobile rende tutte le offerte compatibili con il 5G senza costi aggiuntivi, confermando trasparenza e qualità per nuovi e vecchi clienti. Come scrive tech.everyeye.it

Very Mobile regala 2 mesi gratis a chi sceglie l’offerta da 150 GB in 5G - TecnoAndroid - Very Mobile ha annunciato una nuova promozione per chi desidera cambiare operatore e ottenere un piano conveniente e ricco di vantaggi. Segnala tecnoandroid.it