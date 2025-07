Educazione sessuale obbligatoria | il Consiglio Comunale di Milano chiede al Governo una legge nazionale per le scuole

Il dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole si accende a Milano, dove il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno per chiedere al Governo di rendere questa materia obbligatoria a livello nazionale. Un passo importante verso una formazione più consapevole e rispettosa, che mira a promuovere valori come il rispetto, l’affettività e la sicurezza tra i giovani. La questione ora passa al Parlamento, con l’obiettivo di creare un sistema educativo più inclusivo e informato per tutti.

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione a sollecitare il Governo e il Parlamento a introdurre l’educazione al rispetto, all’affettività e alla sessualità come materia obbligatoria nelle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione sessuale, “sia matria obbligatoria, il rischio è di lasciare tutto al porno”. Intervista a Teresa Pepe - Preadolescenti e adolescenti, in un'epoca di crescente accesso al porno online, si trovano spesso disorientati e privi di una fondamentale educazione sentimentale e sessuale.

Oggi la mia prima Interrogazione in Consiglio Comunale: sulla educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Purtroppo Genova e l’Italia sono anche una Città ed un Paese violento, soprattutto verso le donne e le persone LGBTQIA+, e lo dicono i dati incontroverti Vai su Facebook

