Juve Primavera al via la nuova stagione senza U18 | ecco quando inizierà il ritiro dei giovani bianconeri e quale sarà la possibile nuova rosa

di Nicolò Corradino Juve Primavera, al via la nuova stagione: tutto quello che c'è da sapere sulla squadra di mister Padoin. La Juve Primavera sta per iniziare una nuova stagione con tante novità. Il ritiro per i giovani bianconeri prenderà il via il prossimo 14 luglio, e sarà una preparazione fondamentale per una stagione che si preannuncia ricca di impegni e sfide. Nonostante i numerosi rumors degli scorsi mesi, che avevano fatto circolare l'ipotesi della creazione di una Juventus U18, la Juventus ha deciso di non dar vita a questa nuova squadra. Questo significa che Padoin, nuovo allenatore della Primavera, avrà a disposizione un roster molto ampio di giovani talenti per la nuova stagione composto dai più esperti 2006, i 2007 che hanno avuto spazio soprattutto sul finire della scorsa stagione e i tantissimi 2008 di talento che arrivano dalla passato Juventus Under 17.