Flavio Ubirti Curiosità | Ecco Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Scopri la straordinaria storia di Flavio Ubirti, il giovane modello toscano che ha conquistato il cuore di tutti su Temptation Island 2025. Con il suo sguardo magnetico e una personalità travolgente, ha catturato l’attenzione fin dal primo ingresso nel villaggio. A soli 24 anni, Flavio ha già lasciato il segno nel mondo dello spettacolo e molto altro ancora: ecco chi è e quale lavoro fa veramente.

