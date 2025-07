Caivano crolla un muro durante lavori di ristrutturazione di uno stabile | ferito operaio

Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma per fortuna si è concluso con un lieto fine. Durante i lavori di ristrutturazione a Caivano, un muro ha ceduto improvvisamente, ferendo un operaio coinvolto nel crollo. Le sue condizioni sono attualmente stabili e sotto controllo, grazie alla prontezza dei soccorsi. Un episodio che ricorda l'importanza della sicurezza nei cantieri e la necessità di controlli costanti per prevenire tragiche conseguenze.

Poteva finire in tragedia ma, fortunatamente, il cedimento improvviso di un muro appartenente a uno stabile interessato dai lavori di ristrutturazione ha avuto un epilogo diverso. Un operaio è rimasto coinvolto nel crollo di una parete, con i detriti che gli sono finiti addosso. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

