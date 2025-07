antonio esposito scomparso a giugliano il giallo del cadavere nel canale e i sospetti sulla rapina finita male

Un inquietante mistero si infittisce a Giugliano, dove il corpo di Antonio Esposito è stato trovato nel canale tra Lago Patria e Varcaturo. Sarà la verità a svelare se questa drammatica scoperta sia il tragico epilogo di una rapina finita male o di altri motivi ancora oscuri. La comunità attende con trepidazione chiarimenti e giustizia.

Roma, 8 luglio 2025 – Sarebbe di Antonio Esposito il cadavere trovato oggi in un canale tra Lago Patria e Varcaturo, a Giugliano. Non c’è ancora l’ufficialità ma tutti gli elementi sembrano confermare che si tratta del 30enne evaso dai domiciliari venerdì scorso. Dopo quattro giorni di ricerche il corpo dell’uomo, padre di tre figli, è stato rinvenuto in una zona vicina all’area dove per due giorni sommozzatori e unità cinofile hanno scandagliato i fondali. A denunciarne la scomparsa era stata la moglie che, non vedendolo rientrare a casa sabato mattina si era recata nella stazione carabinieri di Giugliano e per giorni aveva lanciato disperati appelli attraverso i social network. 🔗 Leggi su Quotidiano.net