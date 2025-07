Roma 61enne uccide un uomo per vendetta | Hai ucciso mio figlio Choc a Rocca di Papa

Una tranquilla giornata a Rocca di Papa si è trasformata in una scena di sangue e dolore. Un uomo di 61 anni, spinto dal dolore di aver perso suo figlio anni fa, ha sparato e ucciso un giovane di 35 anni nel cuore della città, sconvolgendo la comunità. La tragedia rivela come il desiderio di vendetta possa sfuggire di mano, lasciando un segno indelebile sulle strade di questa pittoresca località.

Sangue per le strade di Rocca di Papa, comune della città metropolitana di Roma; un uomo di 61 anni ha infatti sparato a un giovane di 35 anni, accudato di aver ucciso suo figlio. L'episodio si è verificato in pieno giorno, e in una zona centrale della località, tanto da sconvolgere i cittadini. Si tratterebbe a tutti gli effetti di una vendetta collegata a una vicenda avvenuta alcuni anni fa. A perdere la vita è stato il 35enne Franco Lollobrigida, mentre il responsabile sarebbe il 61enne Guglielmo Palozzi. Il 27 gennaio del 2020, Giuliano Palozzi, figlio di Guglielmo, era stato pestato a sangue per strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it