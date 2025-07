Si ipotizza suicidio per il 35enne morto risucchiato da un motore a Orio al Serio

Un tragico episodio scuote l’aeroporto di Orio al Serio: questa mattina un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato risucchiato da un motore durante le operazioni di pre-decollo. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Bergamo e dalla Polizia di frontiera, stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. La comunità si interroga sul motivo di questa drammatica perdita.

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio, nel Bergamasco. Intorno alle 10, un uomo di 35 anni, cittadino italiano residente in zona, ha perso la vita dopo essersi avvicinato a un velivolo in fase di pre-decollo, venendo risucchiato da uno dei motori. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, coordinate dalla Squadra mobile di Bergamo e dalla Polizia di frontiera, si tratterebbe di un gesto volontario. L'uomo, che non risultava tra i passeggeri né tra il personale aeroportuale, sarebbe entrato in pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi intenzionalmente verso il mezzo in movimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si ipotizza suicidio per il 35enne morto risucchiato da un motore a Orio al Serio.

