Wesley la Roma spinge | il Flamengo chiede 25 milioni intesa col giocatore

Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, si avvicina sempre di più a vestire la maglia della Roma. La società giallorossa ha tracciato un profilo chiaro e deciso, puntando forte sul classe 2003 come elemento fondamentale per il nuovo progetto targato Gasperini. La trattativa, ancora in fase embrionale, sta definendo i dettagli: il Flamengo chiede 25 milioni più bonus, e l’attesa ora è tutta per il definitivo sì.

Il profilo è tracciato, l’identikit è chiaro. Manca solo l’affondo. Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo, è sempre più nel mirino della Roma, che ha individuato nel talento brasiliano uno dei punti cardine su cui costruire la nuova rosa targata Gasperini. La trattativa non è ancora entrata nella sua fase conclusiva, ma i contorni iniziano a delinearsi con precisione. Il prezzo fissato dal Flamengo: 25 milioni più bonus. A chiarire le cifre in ballo è stato Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, intervenuto durante un collegamento radiofonico su Radio Manà Manà. Secondo quanto riferito, il Flamengo valuta il cartellino di Wesley attorno ai 25 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti alcuni bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley, la Roma spinge: il Flamengo chiede 25 milioni, intesa col giocatore

In questa notizia si parla di: wesley - roma - flamengo - spinge

Soulé anticipa tutti, preparazione extra per convincere Gasperini. Wesley pronto per la Roma - Matias Soulé non ha perso tempo: prima ancora dell’inizio ufficiale della preparazione, l’argentino ha deciso di mettersi in moto per convincere Gasperini e conquistarsi un posto da protagonista nella Roma.

Contatti continui tra #Roma e #Flamengo per #Wesley. Il giocatore spinge per trasferirsi in Giallorosso. Fonte @Gazzetta_it Vai su X

Gasperini spinge per Wesley: incontro con il Flamengo in settimana https://www.romanews.eu/gasperini-spinge-per-wesley-incontro-con-il-flamengo-in-settimana/ #RomanewsEU #ASRoma Vai su Facebook

La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara; La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara; Roma, nuovi contatti per Wesley in giornata.

Gasperini spinge per Wesley: incontro con il Flamengo in settimana - Gasperini, che conosce bene il giovane talento brasiliano, sta spingendo affinché la dirigenza giallorossa stringa i tempi e porti il ... Secondo msn.com

La Roma ha fretta per Wesley, Gasp spinge: la strategia di Massara - Il primo obiettivo di Massara è consegnare al neo tecnico giallorosso almeno un rinforzo prima del raduno al Fulvio Bernardini previsto il 13 luglio. Da msn.com