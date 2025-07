In Alto Adige verso il doppio stipendio base per i docenti | bonus in busta paga e trasporto gratuito

L'Alto Adige si appresta a rivoluzionare il mondo dell'istruzione con un'iniziativa senza precedenti: un doppio stipendio base per i docenti, comprensivo di bonus in busta paga e trasporto gratuito. Un investimento strategico volto a valorizzare gli insegnanti e migliorare le condizioni lavorative, creando un esempio da seguire su scala nazionale. Questo ambizioso progetto promette di ridefinire il rapporto tra scuola, territorio e benessere professionale, aprendo nuove prospettive per il settore.

La Giunta provinciale di Bolzano punta a introdurre un doppio stipendio base per i docenti dell’Alto Adige, affiancando quello statale con un emolumento provinciale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bolzano, diventi 'base' integrativo provinciale per i docenti - Due stipendi 'base', uno provinciale in aggiunta a quello già esistente statale, per i docenti in Alto Adige: è questo l'obbiettivo della giunta provinciale di Bolzano in vi ... Riporta msn.com

