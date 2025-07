sempre presente lo scrittore mauro corona in collegamento da erto

Sempre presente e imprevedibile, Mauro Corona si collega da Erto.V per arricchire con la sua saggezza e il suo stile inconfondibile una delle serate più attese dell’estate televisiva. In diretta dagli studi del Palatino a Roma, Bianca Berlinguer condurrà una nuova puntata di È sempre Cartabianca, affrontando i temi più caldi e controversi dell’attualità. La sua presenza promette di aggiungere un tocco di autenticità e profondità alla discussione. Non perdere l’appuntamento!

V a in onda oggi, martedì 8 luglio, in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di È sempre Cartabianca. In diretta dagli studi del Palatino a Roma, alle 21:25 Bianca Berlinguer, protagonista della sua seconda stagione televisiva a Mediaset, continuerà a parlare dei temi di più stretta attualità. In apertura di puntata, come sempre, spazio anche al confronto con lo scrittore Mauro Coron a, presenza fissa e voce fuori dal coro.