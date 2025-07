Simone Cristicchi sta male concerto annullato a sorpresa quattro giorni prima | partono i rimborsi

Una notizia improvvisa scuote il mondo della musica: Simone Cristicchi, previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, ha annullato il concerto a causa di un problema di salute. La sorpresa tra i fan è grande, ma la buona notizia è che i rimborsi sono già attivi per chi ha acquistato i biglietti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e speriamo in una pronta ripresa dell’artista.

Un problema di salute ha costretto Simone Cristicchi ad annullare il concerto previsto per sabato 12 luglio all’interno del Forte di Bard, in Valle d’Aosta. Una notizia improvvisa, che arriva a meno di una settimana dall’evento che avrebbe dovuto tenersi all’interno del suggestivo cortile della fortezza medievale, che ospita spesso eventi culturali e mostre. Tutti coloro che avevano giĂ acquistato i biglietti potranno richiedere il rimborso. L’annullamento del concerto, i biglietti rimborsati. L’evento di sabato 12 luglio è stato annullato improvvisamente «a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista», come si legge nella nota diffusa dagli organizzatori e ripresa dall’ Ansa. 🔗 Leggi su Open.online

