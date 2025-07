Orio al Serio uomo risucchiato da motore aereo | la messa in sicurezza dell' area

Un tragico incidente scuote l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove un uomo è stato tragicamente risucchiato da un motore durante le operazioni di sicurezza. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e gli addetti stanno lavorando con maggiore attenzione per prevenire ulteriori rischi. La dinamica dell’incidente, ancora sotto indagine, solleva molte domande sulla gestione della sicurezza in uno dei principali scali italiani. È fondamentale approfondire le cause e rafforzare le misure di prevenzione.

Addetti alla sicurezza al lavoro sulla pista dell’ aeroporto di Bergamo Orio al Serio dopo il grave incidente di questa mattina, martedì, in cui un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo. Lo si vede in un video condiviso sui social e postato poco dopo che il velivolo è stato fermato. Secondo le prime indagini l’incidente sarebbe dovuto a un gesto volontario: la vittima, che non sarebbe un passeggero del volo né un lavoratore dello scalo, sarebbe entrato di proposito in pista con l’intento di suicidarsi. In corso gli accertamenti per capire come l’uomo sia riuscito a raggiungere l’aereo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Orio al Serio, uomo risucchiato da motore aereo: la messa in sicurezza dell'area

