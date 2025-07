Kate Middleton per la prima volta in Dior accoglie Emmanuel e Brigitte Macron con una mise che rende omaggio alla moda francese

Kate Middleton sorprende per la sua prima apparizione in Dior, accogliendo con eleganza Emmanuel e Brigitte Macron. La principessa di Galles sfoggia un raffinato look rosa cipria, omaggiando la moda francese, mentre la regina Camilla brilla con il suo vestito preferito della stagione. Un incontro di stile e raffinatezza che cattura l’attenzione di tutti, confermando come l’eleganza possa unire tradizione e modernità in un solo gesto.

La principessa di Galles ha scelto un ensemble composto da una giacca Bar rosa cipria e una gonna di tulle della stessa nuance. La regina Camilla invece ha optato per un vestito che può essere di diritto considerato il suo preferito della stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, per la prima volta in Dior, accoglie Emmanuel e Brigitte Macron con una mise che rende omaggio alla moda francese

