Giansanti Confagri | Taglio dei fondi Ue all’agricoltura farà danno irreparabile

L'annuncio di un possibile taglio dei fondi UE all'agricoltura rischia di compromettere il futuro del settore e la sicurezza alimentare in Europa. Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, avverte: questa decisione potrebbe causare danni irreparabili, minando la stabilità economica e la resilienza della nostra agricoltura. È fondamentale intervenire con decisione per preservare un patrimonio strategico che garantisce benessere e sicurezza a tutti i cittadini europei.

(Adnkronos) – "Se l'Europa taglierà i fondi all'agricoltura farà un danno irreparabile perché in questo momento l'agricoltura sta garantendo la sicurezza alimentare, che è uno di quei presidi fondamentali necessari anche per dare stabilità economica ai cittadini europei". Lo ha detto oggi il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell'assemblea estiva dell'Associazione, in corso .