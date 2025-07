Calciomercato Inter Vlahovic può diventare un giocatore nerazzurro? Lo scenario clamoroso dopo la rottura con la Juve!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riscrivere le regole del gioco: dopo la rottura tra Vlahovic e la Juventus, le porte si spalancano a un possibile trasferimento clamoroso. L’attaccante serbo, deciso a non rinnovare con i bianconeri, potrebbe presto indossare la maglia nerazzurra. Un’operazione che scuote il panorama calcistico italiano, portando una ventata di sorpresa e nuove speranze per il futuro. Ma cosa accadrà davvero?

. Si è consumata una rottura totale tra Dusan Vlahovic e la Juventus. L’attaccante serbo, il cui contratto con i bianconeri scadrà nel 2026, ha comunicato chiaramente al club che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. In effetti, sembra che Vlahovic abbia deciso di restare in Juventus fino alla scadenza naturale del suo accordo, a parametro zero. Questo scenario potrebbe aprire la strada a un trasferimento clamoroso, con l’ Inter che ha già mostrato interesse per la situazione dell’attaccante serbo, che potrebbe lasciare i bianconeri la prossima estate senza alcun esborso da parte della squadra che lo acquisirà. 🔗 Leggi su Internews24.com