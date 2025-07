Si spacciano per Marco Rubio e chiamano ministri di governi stranieri l’ultima falla alla Casa Bianca | il furto della voce del segretario di Stato con l’IA

Nuova minaccia alla sicurezza nazionale: un sofisticato attacco di intelligenza artificiale ha permesso a impostori di impersonare il Segretario di Stato Marco Rubio, contattando ministri stranieri, governatori e membri del Congresso. Questo inquietante episodio rivela un allarme crescente per le comunicazioni governative e la vulnerabilità delle nostre istituzioni. La domanda ora è: quanto è esposto il nostro sistema di sicurezza?

Ancora un allarme per la sicurezza delle comunicazioni interne del governo americano. Questa volta a essere preso di mira è il Segretario di Stato Marco Rubio, la cui voce è stata contraffatta da un impostore con l’intelligenza artificiale per contattare ministri stranieri, un governatore degli Stati Uniti e un membro del Congresso. Secondo quanto riportato dal Washington Post, le autorità statunitensi non sanno ancora chi ci sia dietro questo tentativo di falsificazione, ma da una comunicazione interna inviata dall’ufficio di Rubio al Dipartimento di Stato, si apprende che la piattaforma utilizzata per il tentativo di inganno è Signal. 🔗 Leggi su Open.online

