I migliori film del 2025 finora da vedere in questa calda caldissima estate italiana

Se questa calda estate italiana ha acceso in voi la voglia di rifugiarsi nel mondo del cinema, siete nel posto giusto. I migliori film del 2025, tra emozioni forti e innovazione narrativa, stanno già lasciando il segno. Tra sorprese e conferme, spiccano titoli come The Brutalist, il chiacchierato Emilia Pérez e l’audace La città proibita. Scoprite insieme a noi quali pellicole non potete assolutamente perdere questa stagione!

Siamo al giro di boa dell'annata cinematografica. Quali sono i migliori film del 2025 usciti finora? C'è chi sarà d'accordo e chi no. Entrano nella lista di default The Brutalist e il tanto chiacchiarato Emilia Pérez. Non si è fatto notare al box office, ma si è distinto per il coraggio di osare La città proibita, il kung fu movie di Gabriele Manetti ambientato in una Roma multietnica. Nel suo genere l'ultimo capitolo di Mission Impossible ha tenuto alto il tasso d'adrenalina, come F1 con Brad Pitt. Di certo non poteva mancare A Complete Uknown, con un formidabile Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, e Io sono qui di Walter Salles, vincitore dell'Oscar come Miglior Film Internazionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - I migliori film del 2025 (finora) da vedere in questa calda, caldissima estate italiana

Tutto quello che sappiamo (finora) del nuovo monumentale film di Christopher Nolan, "The Odyssey", con Matt Damon nei panni di Ulisse - che l’attesa cresce di giorno in giorno. Con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, il film promette di essere un’epica avventura cinematografica che saprà incantare il pubblico e gli appassionati di storia e mito.

